Записи Друзья Комментарии
Рецепты домохозяек
Аватар Рецепты_домохозяек

 -Рубрики

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Рецепты_домохозяек

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 15.10.2007
Записей: 26044
Комментариев: 151855
Написано: 186771


Салат «Купец»

Четверг, 06 Января 2022 г. 08:24 + в цитатник
Лилёша все записи автора (500x375, 99Kb)

Вкусный и сытный салат к праздничному столу

филе куриное — 300 гр.
шампиньоны — 400 гр.
лук репчатый (1-2 шт.)
яйцо куриное — 4 шт.
морковь (1-2 шт.)
горошек зеленый — 350 гр.
огурец маринованный (3-4 шт.)
сыр твердый — 100 гр.
майонез
укроп — по вкусу
орехи грецкие — по вкусу
маслины — по вкусу
гранат (зерна) — по вкусу





Куриное филе отварить в подсоленной воде. Остудить и мелко нарезать. Шампиньоны и репчатый лук необходимо нарезать и обжарить на растительном масле до готовности. Посолить. Откинуть на дуршлаг и дать полностью остыть. Огурцы натереть на крупной терке и хорошо отжать. Отварную морковь, сыр и яйца так же натереть на крупной терке. Салат выкладывать слоями, каждый слегка смазать майонезом (кроме слоя с грибами)
1 сл. куриное филе
2 сл. маринованные огурцы
3 сл. морковь
4 сл. жареные грибы с луком
5 сл. сыр
6 сл. зеленый горошек
7 сл. яйца
Украсить веточками укропа, маслинами, зернами граната и грецкими орехами.
0338524001517486158 (400x120, 105Kb)

слова и фото автора

источник
Рубрики:  К праздничному столу/Салаты


Процитировано 6 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте