филе куриное — 300 гр.
шампиньоны — 400 гр.
лук репчатый (1-2 шт.)
яйцо куриное — 4 шт.
морковь (1-2 шт.)
горошек зеленый — 350 гр.
огурец маринованный (3-4 шт.)
сыр твердый — 100 гр.
майонез
укроп — по вкусу
орехи грецкие — по вкусу
маслины — по вкусу
гранат (зерна) — по вкусу
Куриное филе отварить в подсоленной воде. Остудить и мелко нарезать. Шампиньоны и репчатый лук необходимо нарезать и обжарить на растительном масле до готовности. Посолить. Откинуть на дуршлаг и дать полностью остыть. Огурцы натереть на крупной терке и хорошо отжать. Отварную морковь, сыр и яйца так же натереть на крупной терке. Салат выкладывать слоями, каждый слегка смазать майонезом (кроме слоя с грибами)
1 сл. куриное филе
2 сл. маринованные огурцы
3 сл. морковь
4 сл. жареные грибы с луком
5 сл. сыр
6 сл. зеленый горошек
7 сл. яйца
Украсить веточками укропа, маслинами, зернами граната и грецкими орехами.