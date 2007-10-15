Вкусный и сытный салат к праздничному столу

филе куриное — 300 гр.шампиньоны — 400 гр.лук репчатый (1-2 шт.)яйцо куриное — 4 шт.морковь (1-2 шт.)горошек зеленый — 350 гр.огурец маринованный (3-4 шт.)сыр твердый — 100 гр.майонезукроп — по вкусуорехи грецкие — по вкусумаслины — по вкусугранат (зерна) — по вкусуКуриное филе отварить в подсоленной воде. Остудить и мелко нарезать. Шампиньоны и репчатый лук необходимо нарезать и обжарить на растительном масле до готовности. Посолить. Откинуть на дуршлаг и дать полностью остыть. Огурцы натереть на крупной терке и хорошо отжать. Отварную морковь, сыр и яйца так же натереть на крупной терке. Салат выкладывать слоями, каждый слегка смазать майонезом (кроме слоя с грибами)1 сл. куриное филе2 сл. маринованные огурцы3 сл. морковь4 сл. жареные грибы с луком5 сл. сыр6 сл. зеленый горошек7 сл. яйцаУкрасить веточками укропа, маслинами, зернами граната и грецкими орехами.слова и фото автора