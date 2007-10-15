Предлагаю еще один вариант корзиночек, на этот раз несладких. Этот рецепт я нежно люблю, потому что он легкий, быстрый и экономный :-) Корзиночек получается много, чаще я пеку только половину порции. Делала их и на домашний праздничный стол, и для коллег. Всегда пользуются успехом и уходят со стола быстро. Рекомендую! И еще: эти корзиночки можно испечь за 2 -3 дня до торжества, они прекрасно хранятся.

мука пшеничная — 600 гр.маргарин — 400 гр.желток яичный — 2 шт.сметана — 1 стак.Маpгаpин порубить с мукой, добавить желток, сметану, замесить тесто и поставить его в холодное место на 2-3 часа.Затем уложить тесто в подогретые формочки, засыпать фасолью или горохом и испечь в духовке.Получается примерно 60 корзинок.Когда корзиночки остынут, начинить их мясными, грибными, рыбными салатами, печеночными паштетами – чем угодно.Украсить маслинами, маринованными грибами, горошком, овощами - на ваше усмотрение.слова и фото автора