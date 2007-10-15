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Создан: 15.10.2007
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Корзиночки «Закусочные»

Суббота, 18 Декабря 2021 г. 08:52 + в цитатник
Лилёша все записи автора (500x375, 99Kb)

Предлагаю еще один вариант корзиночек, на этот раз несладких. Этот рецепт я нежно люблю, потому что он легкий, быстрый и экономный :-) Корзиночек получается много, чаще я пеку только половину порции. Делала их и на домашний праздничный стол, и для коллег. Всегда пользуются успехом и уходят со стола быстро. Рекомендую! И еще: эти корзиночки можно испечь за 2 -3 дня до торжества, они прекрасно хранятся.

мука пшеничная — 600 гр.
маргарин — 400 гр.
желток яичный — 2 шт.
сметана — 1 стак.

Маpгаpин порубить с мукой, добавить желток, сметану, замесить тесто и поставить его в холодное место на 2-3 часа.
Затем уложить тесто в подогретые формочки, засыпать фасолью или горохом и испечь в духовке.
Получается примерно 60 корзинок.
Когда корзиночки остынут, начинить их мясными, грибными, рыбными салатами, печеночными паштетами – чем угодно.
Украсить маслинами, маринованными грибами, горошком, овощами - на ваше усмотрение.
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слова и фото автора

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Рубрики:  Закуски


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