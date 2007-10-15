- 1 курица

- 1/2 стакана риса

- 300 гр. фарша

- 1 лук

- 1 баночка грибов

- 2 столовые ложки растительного масла

- 1 столовая ложка майонеза

- соль

- перец

- специи

Курицу разделать, удалив из нее каркас. От грудинки отрезать небольшие полоски мяса и положить их в месте соединения куриных ножек с грудинкой, где останется только кожа.Это делается для того, чтобы мясо было равномерно распределено по всей поверхности. Посолить, поперчить и посыпать специями курицу с обеих сторон.Оставить курицу полежать немного и заняться начинкой. Отварить рис, взяв две части воды на одну часть риса.Измельченный лук обжарить на сковородке в растительном масле, когда лук зарумянится, доложить в него грибы, заранее слив из них жидкость, перемешать.В отдельной чашке смешать все ингредиенты - фарш, рис и обжаренный лук с грибами, не забудьте посолить и поперчить начинку.Убавив в начинке количество риса, или совсем убрав его, можно добавить кусочки мелко порезанного шпика, заменить рис сухариками, добавить кусочки сыра. Начинка может быть самой различной. Можно нафаршировать курицу просто рисом с изюмом и консервированной вишней без косточек.Курицу начинить фаршем, скрепив края деревянными палочками.Обмазать майонезом, положить на лист и поставить в разогретую за t 180º С. духовку на 1,5 — 2 часа.слова и фото автора