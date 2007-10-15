Пятница, 22 Октября 2021 г. 08:26
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Праздничная фаршированная курица без костей
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Лилёша все записи автора
- 1 курица
- 1/2 стакана риса
- 300 гр. фарша
- 1 лук
- 1 баночка грибов
- 2 столовые ложки растительного масла
- 1 столовая ложка майонеза
- соль
- перец
- специи
Курицу разделать, удалив из нее каркас. От грудинки отрезать небольшие полоски мяса и положить их в месте соединения куриных ножек с грудинкой, где останется только кожа.
Это делается для того, чтобы мясо было равномерно распределено по всей поверхности. Посолить, поперчить и посыпать специями курицу с обеих сторон.
Оставить курицу полежать немного и заняться начинкой. Отварить рис, взяв две части воды на одну часть риса.
Измельченный лук обжарить на сковородке в растительном масле, когда лук зарумянится, доложить в него грибы, заранее слив из них жидкость, перемешать.
В отдельной чашке смешать все ингредиенты - фарш, рис и обжаренный лук с грибами, не забудьте посолить и поперчить начинку.
Убавив в начинке количество риса, или совсем убрав его, можно добавить кусочки мелко порезанного шпика, заменить рис сухариками, добавить кусочки сыра. Начинка может быть самой различной. Можно нафаршировать курицу просто рисом с изюмом и консервированной вишней без косточек.
Курицу начинить фаршем, скрепив края деревянными палочками.
Обмазать майонезом, положить на лист и поставить в разогретую за t 180º С. духовку на 1,5 — 2 часа.
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