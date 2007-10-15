Это сейчас мы на пикниках всё больше готовим шашлыки, барбекю, бургеры да крылышки. А помните, раньше? На все выезды на природу брали с собой что? Тушёнку! И на костре в котелке потом варили или ароматный суп или делали кашу с тушёнкой. Предлагаю приготовить вкусную тушёнку из индейки в мультиварке. Готовится несложно: сложил и забыл.

индейка (филе бедра) — 800 гр.лук репчатый — 300 гр.соль — 1 ч. л.лист лавровый — 3 шт.перец чёрный (молотый) — 1/4 ч. л.порошок чесночный (можно заменить на 2 зубчика свежего чеснока) — 1/2 ч. л.вода (по необходимости) — 50 мл.Готовить тушёнку лучше из филе бедра индейки, оно сочнее. Я готовила из филе бедра ТМ "Индилайт"В чашу мультиварки сложите нарезанное на кусочки филе бедра индейки, нарезанный лук. Добавьте соль, перец, лавр, чесночный порошок.Включите мультиварку на решим тушение на 3 часа. Воду добавлять не нужно, мультиварка нагревается медленно и из мяса выделяется сок. Но всё же рекомендую минут через 30-40 заглянуть и проверить, если покажется, что жидкости мало, влейте буквально 30-50 мл. кипящей воды. Через 3 часа тушения вы получите вкуснейшую тушёнку из натурального мяса индейки.Такую тушёнку можно законсервировать на короткий срок (не более 1 месяца). Для этого подготовьте банки и крышки. Крышки прокипятите 10 минут. Банки простерилизуйте привычным для вас способом. На момент консервирования банки и крышки должны быть горячими.Поскольку ботулизм погибает при t 120° С., то переключите мультиварку в режим "Шеф-повар", установите t 120° С. и кипятите тушёнку еще 30 минут.Кипящую тушёнку разложите в стерильные горячие банки и завинтите горячими крышками. Укутайте банки в одеяло до полного остывания, после чего храните в холодильнике.Но можно и не заморачиваться с консервированием, а просто разложить тушенку по банкам, дать остыть, закрыть крышками и убрать к дальней стенке холодильника. В таком виде она спокойно простоит 1,5 недели. Как видно на фото, жира в такой тушёнке практически нет, лишь тоненький слой на поверхности. После остывания можно его убрать ложкой, если он вас смущает, и вы получите абсолютно натуральную, сочную, ароматную тушёнку, полностью диетическую.Также, можно тушёнку заморозить, разложив по контейнерам. Хранится в морозилке до 2 месяцев не теряя вкусовых качеств.Вообще, конечно, дома всегда надо иметь пару банок тушёнки, я считаю. Некогда готовить обед? Выручит тушёнка! С ней можно по-быстрому приготовить суп или горячее блюдо. Нагрянули гости? Опять же, можно приготовить неплохое домашнее жаркое с тушёнкой и картофелем. Да и просто домашняя тушёнка - это вкусно! А уж взять с собой на природу вообще святое дело!А на природе можно поностальгировать и приготовить в котелке на костре гречневую или перловую кашу с тушёнкой. Вкусно и полезно!слова и фото автора