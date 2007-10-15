Салат «Генерал» - один из простых праздничных салатов. Этот салат многие считают мужским, так как он довольно сытный и содержит хороший мясной слой, но думаю, что и женская половина от такого салата не откажется.

говядина-200 гр.яйца-4 шт.сыр-100 гр.морковь-2 шт.свекла (среднего размера)-2 шт.чеснок-2 зубчикамайонез- по вкусу1. Отварить до готовности говядину, яйца, морковь и свеклу.2. Говядину порезать на маленькие кусочки. Чеснок пропустить через пресс и смешать с мясом и небольшим количеством майонеза.3. Яйца, сыр, свеклу, морковь натереть на крупной терке.4. Уложить салат слоями. Сначала мясо, затем яйца, сыр, морковь и сверху свеклу. Каждый слой смазать майонезом.5. Салат "Генерал" готов. Можно украсить грецкими орехами или зеленью.слова и фото автора