Вторник, 08 Сентября 2020 г. 07:49
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Лилёша все записи автора
Салат «Генерал» - один из простых праздничных салатов. Этот салат многие считают мужским, так как он довольно сытный и содержит хороший мясной слой, но думаю, что и женская половина от такого салата не откажется.
говядина-200 гр.
яйца-4 шт.
сыр-100 гр.
морковь-2 шт.
свекла (среднего размера)-2 шт.
чеснок-2 зубчика
майонез- по вкусу
1. Отварить до готовности говядину, яйца, морковь и свеклу.
2. Говядину порезать на маленькие кусочки. Чеснок пропустить через пресс и смешать с мясом и небольшим количеством майонеза.
3. Яйца, сыр, свеклу, морковь натереть на крупной терке.
4. Уложить салат слоями. Сначала мясо, затем яйца, сыр, морковь и сверху свеклу. Каждый слой смазать майонезом.
5. Салат "Генерал" готов. Можно украсить грецкими орехами или зеленью.
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