Лилёша все записи автора
Тороплюсь с вами я поделиться!
Ведь в блюдо такое нельзя не влюбиться!
Столь вкусно, томатно и так ароматно!
Готовится просто все невероятно!
Печень чудо с овощами!
Сладким перцем, кабачками!
Сочно будет! Очень нежно!
Всем понравится конечно!
печень куриная — 650 г
кабачок (небольшой (средний)) — 1 шт
перец сладкий — 1 шт
морковь — 1 шт
лук репчатый — 1 шт
кетчуп — 0,5 стак.
мука пшеничная (с горкой) — 1 ст. л.
специи (молотый чёрный перец, майоран, базилик, чили, паприка, лавровый лист) — по вкусу
соль — по вкусу
масло растительное (для жарки) — по вкусу
Печень промываем, разрезаем на 2-3 части, выкладываем в разогретое масло, посыпаем мукой.
Совсем быстро чуть обжариваем (секунды) только чтобы она схватилась со всех сторон.
Перекладываем пока печень на тарелку (шумовкой).
Лук произвольно нарезаем и пассеруем в том же масле (где обжаривали печень).
Добавляем натёртую морковь к луку.
Пару минут обжариваем лук с морковью.
Затем добавляем кабачки.
И тоже 2-3 минуты обжариваем.
Затем сладкий перец (всё режем произвольно)
И минутку-две обжариваем.
Затем возвращаем в сковородку куриную печень и добавляем все специи (кроме соли).
Перемешиваем.
Добавляем кетчуп и солим по вкусу.
Перемешиваем.
Тушим все вместе минут 7-8.
Вот такая сковородочка получается).
Куриная печень с овощами готова.
Получается вполне самостоятельное блюдо, но можно и с любимыми гарнирами подать.
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