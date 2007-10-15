Тороплюсь с вами я поделиться!

Ведь в блюдо такое нельзя не влюбиться!

Столь вкусно, томатно и так ароматно!

Готовится просто все невероятно!

Печень чудо с овощами!

Сладким перцем, кабачками!

Сочно будет! Очень нежно!

Всем понравится конечно!

печень куриная — 650 гкабачок (небольшой (средний)) — 1 штперец сладкий — 1 штморковь — 1 штлук репчатый — 1 шткетчуп — 0,5 стак.мука пшеничная (с горкой) — 1 ст. л.специи (молотый чёрный перец, майоран, базилик, чили, паприка, лавровый лист) — по вкусусоль — по вкусумасло растительное (для жарки) — по вкусуПечень промываем, разрезаем на 2-3 части, выкладываем в разогретое масло, посыпаем мукой.Совсем быстро чуть обжариваем (секунды) только чтобы она схватилась со всех сторон.Перекладываем пока печень на тарелку (шумовкой).Лук произвольно нарезаем и пассеруем в том же масле (где обжаривали печень).Добавляем натёртую морковь к луку.Пару минут обжариваем лук с морковью.Затем добавляем кабачки.И тоже 2-3 минуты обжариваем.Затем сладкий перец (всё режем произвольно)И минутку-две обжариваем.Затем возвращаем в сковородку куриную печень и добавляем все специи (кроме соли).Перемешиваем.Добавляем кетчуп и солим по вкусу.Перемешиваем.Тушим все вместе минут 7-8.Вот такая сковородочка получается).Куриная печень с овощами готова.Получается вполне самостоятельное блюдо, но можно и с любимыми гарнирами подать.слова и фото автора