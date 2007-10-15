Этот рулет как будто из какой-то сказки! Красивый, нежный, тающий во рту...

лаваш – 4 листатворог – 1 кг.яйца – 7 шт.сахар – 120 гр.сметана – 150 гр.ванилин – щепоткамак – 30-50 гр.Перетереть вилкой творог, 100 гр. сахара, ванилин, мак, 5 яиц. Визуально разделить на 4 части. Мак можно заменять на семечки, орехи, сухофрукты, фрукты или ягоды.Смазать лист лаваша 1/4 творожной массы. Свернуть в рулетик. Сформировать таким же образом еще 3 рулета. Сложить в форму для запекания или сделать её самостоятельно: на пергамент уложить рулеты, по их размеру завернуть края, формируя бортики.Для заливки смешать ручным венчиком 2 яйца, 1 ст.л. сахара, 150 гр. сметаны. Залить и хорошо промазать верх и бока рулетов. Запекать при t 180* С. на среднем уровне духовки 30-40 минут, до золотистой корочки сверху.слова и фото автора