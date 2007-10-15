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Создан: 15.10.2007
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Подсели мы на эту вкусняшку! Рулеты из лаваша с творожно-маковой начинкой

Понедельник, 27 Апреля 2020 г. 08:29 + в цитатник
Лилёша все записи автора



Этот рулет как будто из какой-то сказки! Красивый, нежный, тающий во рту...

лаваш – 4 листа
творог – 1 кг.
яйца – 7 шт.
сахар – 120 гр.
сметана – 150 гр.
ванилин – щепотка
мак – 30-50 гр.

Перетереть вилкой творог, 100 гр. сахара, ванилин, мак, 5 яиц. Визуально разделить на 4 части. Мак можно заменять на семечки, орехи, сухофрукты, фрукты или ягоды.
Смазать лист лаваша 1/4 творожной массы. Свернуть в рулетик. Сформировать таким же образом еще 3 рулета. Сложить в форму для запекания или сделать её самостоятельно: на пергамент уложить рулеты, по их размеру завернуть края, формируя бортики.
Для заливки смешать ручным венчиком 2 яйца, 1 ст.л. сахара, 150 гр. сметаны. Залить и хорошо промазать верх и бока рулетов. Запекать при t 180* С. на среднем уровне духовки 30-40 минут, до золотистой корочки сверху.
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слова и фото автора

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Рубрики:  Выпечка


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