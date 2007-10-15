сахар — 175 гр.

изюм — 50 гр.

сливочное масло — 230 гр.

яблоко (среднего размера) — 3 шт.

яйцо — 2 шт.мука — 175 гр.молоко — 3 ст. л.лимон (цедра) — 1 шт.коньяк — 3 ст. л. (по оригинальному рецепту Кальвадос)разрыхлитель теста — 1 ч. л.1. Яблоки разрежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками.2. На сковороде разогрейте 50 г сахара и 15 г масла, добавьте яблоки и готовьте их, пока они не карамелизируются.3. Изюм заранее хорошо промойте и замочите в коньяке.4. Добавьте изюм к готовым яблокам и перемешайте.5. Соедините оставшееся масло и сахар. Взбейте.6. Добавьте по одному яйца, каждый раз взбивая.7. Добавьте муку, разрыхлитель, молоко и цедру лимона.8. Перемешайте тесто до однородного состояния.9. Дно формы для выпечки застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите ровным слоем яблоки с изюмом.10. Сверху равномерно распределите тесто.11. Выпекайте при t 190° С. 40 минут.12. Переверните пирог яблоками вверх и подавайте к столу.слова и фото автора