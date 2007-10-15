Воскресенье, 19 Апреля 2020 г. 08:22
+ в цитатник
|
Пирог с яблоками от Гордона Рамзи
|
Лилёша все записи автора
сахар — 175 гр.
изюм — 50 гр.
сливочное масло — 230 гр.
яблоко (среднего размера) — 3 шт.
яйцо — 2 шт.
мука — 175 гр.
молоко — 3 ст. л.
лимон (цедра) — 1 шт.
коньяк — 3 ст. л. (по оригинальному рецепту Кальвадос)
разрыхлитель теста — 1 ч. л.
1. Яблоки разрежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками.
2. На сковороде разогрейте 50 г сахара и 15 г масла, добавьте яблоки и готовьте их, пока они не карамелизируются.
3. Изюм заранее хорошо промойте и замочите в коньяке.
4. Добавьте изюм к готовым яблокам и перемешайте.
5. Соедините оставшееся масло и сахар. Взбейте.
6. Добавьте по одному яйца, каждый раз взбивая.
7. Добавьте муку, разрыхлитель, молоко и цедру лимона.
8. Перемешайте тесто до однородного состояния.
9. Дно формы для выпечки застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите ровным слоем яблоки с изюмом.
10. Сверху равномерно распределите тесто.
11. Выпекайте при t 190° С. 40 минут.
12. Переверните пирог яблоками вверх и подавайте к столу.
слова и фото автора
источник
Процитировано 33 раз
Понравилось: 14 пользователям
-
14
Запись понравилась
-
33
Процитировали
-
0
Сохранили
-