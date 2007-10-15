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Это очень вкусно, закуска на праздник и не только, гости распробовали быстро

Четверг, 13 Февраля 2020 г. 08:25 + в цитатник
Лилёша все записи автора (500x375, 99Kb)

лаваш
куриное филе (отварное) - 300 гр.
грецкие орехи - 70 гр.
чернослив - 100 гр.

сыр - 200 гр.
яеснок - 4 зубчика
майонез - 50 гр.
сметана 20 % - 100 гр.
соль и перец по вкусу
сырое яйцо

Первым делом, подготавливаю все ингредиенты.
Куриное мясо - нарезаю как можно мельче
Сыр - натираю на крупной терке
Орехи - мелко измельчаю ножом
Чеснок - пропускаю через пресс
Чернослив - нарезаю мелкими кубиками
Куриное мясо, смешиваю с сыром, добавляю сметану с майонезом, чеснок, солю, перчу и перемешиваю до однородной массы.
Выкладываю полученную начинку на лист лаваша, разравниваю. Сверху посыпаю черносливом, орехами и скручиваю в рулетик.
Нарезаю рулет порциями! (Казалось бы ВСЁ но нет) Силиконовую формочку смазываю растительным маслом и укладываю рулетики. Сверху смазываю разболтанным яйцом и отправляю в духовку разогретую до t 180* С. на 10 минут.
Подавать можно как горячие так и холодные!
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слова и фото автора

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Рубрики:  Закуски


Процитировано 48 раз
Понравилось: 21 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2020 г. 17:07 (ссылка)
Хочу пожелать хорошего настроения! Пусть все вокруг тебя радует и приносит удовольствие!
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Лилёша   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2020 г. 17:14 (ссылка)
Алла_Студентова,

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liberiana   обратиться по имени Пятница, 14 Февраля 2020 г. 06:57 (ссылка)
Хороших выходных! И спасибо за рецепт)))
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 14 Февраля 2020 г. 09:00 (ссылка)
liberiana, взаимно!
quote-2019-12-14-1576309505 (395x530, 144Kb)
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Люба-Любава   обратиться по имени Пятница, 14 Февраля 2020 г. 11:25 (ссылка)
cpasibo
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 14 Февраля 2020 г. 12:33 (ссылка)
Люба-Любава,
quote-2019-12-11-1576092580 (521x700, 346Kb)
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Планета_7   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 15:05 (ссылка)
Спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 15:49 (ссылка)
Планета_7,
quote-2019-12-11-1576092802 (700x525, 286Kb)
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Ella_123   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 21:50 (ссылка)
спасибо. !!привет!
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 23:23 (ссылка)
Ella_123,

quote-2019-12-11-1576092955 (700x463, 230Kb)
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