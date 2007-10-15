Четверг, 13 Февраля 2020 г. 08:25
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Это очень вкусно, закуска на праздник и не только, гости распробовали быстро
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Лилёша все записи автора
лаваш
куриное филе (отварное) - 300 гр.
грецкие орехи - 70 гр.
чернослив - 100 гр.
сыр - 200 гр.
яеснок - 4 зубчика
майонез - 50 гр.
сметана 20 % - 100 гр.
соль и перец по вкусу
сырое яйцо
Первым делом, подготавливаю все ингредиенты.
Куриное мясо - нарезаю как можно мельче
Сыр - натираю на крупной терке
Орехи - мелко измельчаю ножом
Чеснок - пропускаю через пресс
Чернослив - нарезаю мелкими кубиками
Куриное мясо, смешиваю с сыром, добавляю сметану с майонезом, чеснок, солю, перчу и перемешиваю до однородной массы.
Выкладываю полученную начинку на лист лаваша, разравниваю. Сверху посыпаю черносливом, орехами и скручиваю в рулетик.
Нарезаю рулет порциями! (Казалось бы ВСЁ но нет) Силиконовую формочку смазываю растительным маслом и укладываю рулетики. Сверху смазываю разболтанным яйцом и отправляю в духовку разогретую до t 180* С. на 10 минут.
Подавать можно как горячие так и холодные!
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