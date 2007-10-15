лаваш

куриное филе (отварное) - 300 гр.

грецкие орехи - 70 гр.

чернослив - 100 гр.

сыр - 200 гр.яеснок - 4 зубчикамайонез - 50 гр.сметана 20 % - 100 гр.соль и перец по вкусусырое яйцоПервым делом, подготавливаю все ингредиенты.Куриное мясо - нарезаю как можно мельчеСыр - натираю на крупной теркеОрехи - мелко измельчаю ножомЧеснок - пропускаю через прессЧернослив - нарезаю мелкими кубикамиКуриное мясо, смешиваю с сыром, добавляю сметану с майонезом, чеснок, солю, перчу и перемешиваю до однородной массы.Выкладываю полученную начинку на лист лаваша, разравниваю. Сверху посыпаю черносливом, орехами и скручиваю в рулетик.Нарезаю рулет порциями! (Казалось бы ВСЁ но нет) Силиконовую формочку смазываю растительным маслом и укладываю рулетики. Сверху смазываю разболтанным яйцом и отправляю в духовку разогретую до t 180* С. на 10 минут.Подавать можно как горячие так и холодные!слова и фото автора