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Создан: 15.10.2007
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Куриные желудочки «По-селянски» — влюбилась в это блюдо сразу. Вкус изысканный, а цена копеечная

Среда, 15 Января 2020 г. 08:36 + в цитатник
Лилёша все записи автора (500x375, 99Kb)

Блюдо соединяет в себе простые продукты, которые являются доступными для всех, и изысканный вкус, который получается в результате. А что кроме нам нужно? Лично для меня залогом успеха блюда является именно сочетание вкуса и бюджетности.
Куриные желудочки – весьма капризный субпродукт! Но при этом он безумно вкусный и интересный по текстуре. Капризность желудочков состоит в необходимости отваривания. Иначе мы рискуем получить не только полусырой субпродукт, но и напрочь испорченное блюдо. Одновременно с этим отваривание таит в себе и новые возможности. Так, например, отварив желудочки с вечера, я делаю вкусный обед на следующий день.

на две порции:
куриные желудочки – 400 гр.
морковь – 70 гр.
лук – 100 гр.
сладкий перец – 100 гр.
помидоры – 120 гр.
масло растительное – 3 ст. л.
соевый соус – 40 мл.
сметана – 50 гр.
вода – 0,5 стакана
специи – по вкусу

Ранее я указала, что желудочки я отварила заранее, поэтому сразу приступаю к овощам. Но расскажу, как я это делала.
Желудочки промываем, хорошо обрабатывая их при этом руками. То есть не отдаёмся под власть воды, а действуем сами. При этом мы не только удаляем возможные загрязнения, но и проверяем субпродукт на наличие остатков желчной плёнки. Если её нашли, удаляем. Промытый желудочки разрезаем на 2-3 части. Отправляем вариться.
Вода закипела? Ждём ещё 5 минут, и сливаем первый бульон. Желудочки вновь промываем, заливаем второй порцией воды. Теперь желудочки должны вариться в этом бульоне до полной готовности. В зависимости от размера потребуется около 1,5-2 часов. Не забываем добавить соль в процессе варки.
Куриные желудочки готовы? Приступим к процессу приготовления желудочков по-селянски:
Репчатый лук и морковь нарезаем тонкой соломкой.
На сковороду в кипящее растительное масло сначала отправляем репчатый лук. Когда она станет мягким и появится приятный аромат, добавляем морковь. Пассеруем на медленном огне ещё 5-7 минут.
В это время нарезаем некрупными кубиками помидоры и сладкий перец. С помидоров при желании срезаем кожицу.
Нарезанный перец и помидоры отправляем к уже готовой пассеровке. Жарим на медленном огне до готовности овощей
Для удобства желудочки нарезаем на кусочки поменьше, заодно проверяем степень готовности: на основании этого будем выстраивать процесс и время. Моим желудочкам потребуется около 20 минут, чтобы достичь идеального вкуса.
Отправляем желудочки к овощам. Также подготовим соевый соус, сметану и воду – их также добавляем в сковороду. Перемешиваем. Ставим огонь на минимум и томим до мягкости желудочков, при необходимости вливая новые порции жидкости.
Желудочки по-селянски готовы.
Согласитесь, что блюдо весьма простое в воплощении. А на вкус получается просто волшебным. Вы в него влюбитесь, как и я, если решитесь на воплощение рецепта желудочков с овощами по-селянски.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  Основное меню/Блюда из субпродуктов


Процитировано 37 раз
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Ольга111   обратиться по имени Четверг, 16 Января 2020 г. 20:24 (ссылка)
желудочки очень люблю, готовлю по разному. но насчет бюджетности уже сомнения. У нас сейчас курица бройлер цена 1,49 за кг, желудочки по 1,75 за кг.скоро наверное станут деликатесом как язык.
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Лилёша   обратиться по имени Четверг, 16 Января 2020 г. 21:11 (ссылка)
Ольга111, прежде желудочки относились к субпродуктам, из субпродуктов только язык считался деликатесом, всё остальное было по бросовой цене.
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sova1221   обратиться по имени Пятница, 17 Января 2020 г. 00:33 (ссылка)
а я помню советские, из "синих птиц". Еще ребенком был, бабушка потрошила их...А там камушков и зерен море...Потом помню время, когда была особая напряженка с мясом в 80-е, брали желудочки и делали из них фарш, потом лепили пельмени и манты. Спасибо за напоминание и рецепт.
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 17 Января 2020 г. 09:06 (ссылка)

Ответ на комментарий sova1221

Исходное сообщение sova1221
а я помню советские, из "синих птиц". Еще ребенком был, бабушка потрошила их...А там камушков и зерен море...Потом помню время, когда была особая напряженка с мясом в 80-е, брали желудочки и делали из них фарш, потом лепили пельмени и манты. Спасибо за напоминание и рецепт.

Ничего удивительного, в желудке было всё то,
что склевала курица!
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