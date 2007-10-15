Блюдо соединяет в себе простые продукты, которые являются доступными для всех, и изысканный вкус, который получается в результате. А что кроме нам нужно? Лично для меня залогом успеха блюда является именно сочетание вкуса и бюджетности.

Куриные желудочки – весьма капризный субпродукт! Но при этом он безумно вкусный и интересный по текстуре. Капризность желудочков состоит в необходимости отваривания. Иначе мы рискуем получить не только полусырой субпродукт, но и напрочь испорченное блюдо. Одновременно с этим отваривание таит в себе и новые возможности. Так, например, отварив желудочки с вечера, я делаю вкусный обед на следующий день.

на две порции:куриные желудочки – 400 гр.морковь – 70 гр.лук – 100 гр.сладкий перец – 100 гр.помидоры – 120 гр.масло растительное – 3 ст. л.соевый соус – 40 мл.сметана – 50 гр.вода – 0,5 стаканаспеции – по вкусуРанее я указала, что желудочки я отварила заранее, поэтому сразу приступаю к овощам. Но расскажу, как я это делала.Желудочки промываем, хорошо обрабатывая их при этом руками. То есть не отдаёмся под власть воды, а действуем сами. При этом мы не только удаляем возможные загрязнения, но и проверяем субпродукт на наличие остатков желчной плёнки. Если её нашли, удаляем. Промытый желудочки разрезаем на 2-3 части. Отправляем вариться.Вода закипела? Ждём ещё 5 минут, и сливаем первый бульон. Желудочки вновь промываем, заливаем второй порцией воды. Теперь желудочки должны вариться в этом бульоне до полной готовности. В зависимости от размера потребуется около 1,5-2 часов. Не забываем добавить соль в процессе варки.Куриные желудочки готовы? Приступим к процессу приготовления желудочков по-селянски:Репчатый лук и морковь нарезаем тонкой соломкой.На сковороду в кипящее растительное масло сначала отправляем репчатый лук. Когда она станет мягким и появится приятный аромат, добавляем морковь. Пассеруем на медленном огне ещё 5-7 минут.В это время нарезаем некрупными кубиками помидоры и сладкий перец. С помидоров при желании срезаем кожицу.Нарезанный перец и помидоры отправляем к уже готовой пассеровке. Жарим на медленном огне до готовности овощейДля удобства желудочки нарезаем на кусочки поменьше, заодно проверяем степень готовности: на основании этого будем выстраивать процесс и время. Моим желудочкам потребуется около 20 минут, чтобы достичь идеального вкуса.Отправляем желудочки к овощам. Также подготовим соевый соус, сметану и воду – их также добавляем в сковороду. Перемешиваем. Ставим огонь на минимум и томим до мягкости желудочков, при необходимости вливая новые порции жидкости.Желудочки по-селянски готовы.Согласитесь, что блюдо весьма простое в воплощении. А на вкус получается просто волшебным. Вы в него влюбитесь, как и я, если решитесь на воплощение рецепта желудочков с овощами по-селянски.слова и фото автора